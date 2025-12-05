POL-OF: Polizei sucht nach vermisster 47-Jähriger
Dietzenbach (ots)
(lei) Seit Donnerstagabend sucht die Polizei nach der vermissten Liudmyla Shelepalo aus Dietzenbach. Die 47-Jährige wurde zuletzt am Morgen, gegen 7 Uhr, in der Nibelungenstraße gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.
Da die Vermisste auf Medikamente angewiesen ist, macht man sich Sorgen um ihren Gesundheitszustand. Zudem wurde ihr Handy gegen Mittag in der angrenzenden Limesstraße im Bereich einer Schule aufgefunden.
Die Beschreibung der Vermissten:
- 1,62 Meter groß - schlank - etwa 60 Kilogramm Körpergewicht - kurze dunkle Haare - spricht Deutsch mit Akzent, Ukrainisch, Russisch
Zu ihrer Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Auch der Grund ihres Verschwindens ist derzeit unklar.
Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich jederzeit unter der Kripo-Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Hinweise werden zudem unter dem polizeilichen Notruf und bei jeder Polizeidienststelle angenommen.
