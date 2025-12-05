PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei sucht nach vermisster 47-Jähriger

POL-OF: Polizei sucht nach vermisster 47-Jähriger
  • Bild-Infos
  • Download

Dietzenbach (ots)

(lei) Seit Donnerstagabend sucht die Polizei nach der vermissten Liudmyla Shelepalo aus Dietzenbach. Die 47-Jährige wurde zuletzt am Morgen, gegen 7 Uhr, in der Nibelungenstraße gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Da die Vermisste auf Medikamente angewiesen ist, macht man sich Sorgen um ihren Gesundheitszustand. Zudem wurde ihr Handy gegen Mittag in der angrenzenden Limesstraße im Bereich einer Schule aufgefunden.

Die Beschreibung der Vermissten:

   - 1,62 Meter groß
   - schlank
   - etwa 60 Kilogramm Körpergewicht
   - kurze dunkle Haare
   - spricht Deutsch mit Akzent, Ukrainisch, Russisch

Zu ihrer Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Auch der Grund ihres Verschwindens ist derzeit unklar.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich jederzeit unter der Kripo-Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Hinweise werden zudem unter dem polizeilichen Notruf und bei jeder Polizeidienststelle angenommen.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 18:01

    POL-OF: Blitzermeldung

    Südosthessen (ots) - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 50. Kalenderwoche 2025 (lei) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der 50. Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen. Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: - 08.12.2025: Egelsbach, K168, zwischen B486 und Egelsbach (Besonders schutzwürdige ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 17:53

    POL-OF: Hoher Schaden bei Feuer in Schul-Turnhalle

    Offenbach (ots) - (lei) Ein Feuer hat am Donnerstagmittag in der Turnhalle einer Gesamtschule am Gravenbruchweg erheblichen Schaden angerichtet. Lehrkräfte bemerkten gegen 12 Uhr beim Verlassen der Halle ungewöhnlichen Brandgeruch und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell in einem Umkleideraum ausfindig machen und löschte die Flammen, bevor sie auf das gesamte Gebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren