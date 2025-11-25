Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Angelina Jovanovic

Sinntal / Fulda / Frankfurt am Main (ots)

(fg) Wo ist Angelina Jovanovic? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17 Jahre alten Vermissten.

Die Teenagerin wurde zuletzt am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, gesehen. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen bestellte sich die Vermisste ein Taxi, ließ sich mit einem weiteren Jugendlichen in Schwarzenfels (Sinntal) aufnehmen und nach Fulda an den Bahnhof bringen. Sie konnte das Fahrtgeld offensichtlich nicht bezahlen, weshalb sie sich mit ihrem Begleiter davonmachte.

Die 17-Jährige, die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine Winterjacke und eine Jeans trug, könnte sich auch im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main aufhalten. Sie hat eine kräftige Figur, lange sowie dunkle Haare und ist etwa 1,65 Meter groß.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Angelina Jovanovic geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

Offenbach, 25.11.2025, Pressestelle, Felix Geis

