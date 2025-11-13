PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Mohammed Amar Hussain?

POL-OF: Wo ist Mohammed Amar Hussain?
  • Bild-Infos
  • Download

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Mohammed Amar Hussain? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 13 Jahre alten Vermissten.

Herr Mohammed Amar Hussain etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze schwarze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Jacke, ein helles T-Shirt, eine blaue Jeans und schwarz/blaue Turnschuhe. Außerdem führt er einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich. Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwochmorgen (12. November), gegen 7.30 Uhr, im Bereich des Samlandweg gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Mohammed Amar Hussain geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat)

Offenbach, 13.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren