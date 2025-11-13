Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Mohammed Amar Hussain?

Bild-Infos

Download

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Mohammed Amar Hussain? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 13 Jahre alten Vermissten.

Herr Mohammed Amar Hussain etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze schwarze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Jacke, ein helles T-Shirt, eine blaue Jeans und schwarz/blaue Turnschuhe. Außerdem führt er einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich. Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwochmorgen (12. November), gegen 7.30 Uhr, im Bereich des Samlandweg gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Mohammed Amar Hussain geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat)

Offenbach, 13.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell