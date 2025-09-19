POL-OF: Wo ist der 14 Jahre alte Elias Konstantinou?
Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)
(cb) Wo ist Elias Konstantinou? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-Jährigen.
Der Junge ist etwa 1,74 Meter groß, sehr schlank und hat kurze dunkle Haare. Der Schüler ist Brillenträger. Er ist mit einem weißen T-Shirt, einer blau/bräunlichen Jeans und weiß/grünen Turnschuhen bekleidet. Er führt einen schwarzen Rucksack mit sich.
Elias wurde am Donnerstag (18. September), gegen 11 Uhr, im Bereich der Johann-Carl-Koch-Straße in Hanau gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Elias Konstantinou geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: Privat).
Offenbach, 19.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
