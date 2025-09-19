PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist der 14 Jahre alte Elias Konstantinou?

POL-OF: Wo ist der 14 Jahre alte Elias Konstantinou?
  • Bild-Infos
  • Download

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

(cb) Wo ist Elias Konstantinou? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-Jährigen.

Der Junge ist etwa 1,74 Meter groß, sehr schlank und hat kurze dunkle Haare. Der Schüler ist Brillenträger. Er ist mit einem weißen T-Shirt, einer blau/bräunlichen Jeans und weiß/grünen Turnschuhen bekleidet. Er führt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Elias wurde am Donnerstag (18. September), gegen 11 Uhr, im Bereich der Johann-Carl-Koch-Straße in Hanau gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Elias Konstantinou geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 19.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren