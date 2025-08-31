PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall auf der BAB 3

Heusenstamm (ots)

Glück im Unglück hatte gestern ein Fahrer eines Kleintransporters auf der A 3 im Bereich der Anschlussstelle Obertshausen in Fahrtrichtung Köln. Aufgrund eines Lenkfehlers verlor der 62-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Fiat Ducato und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die Schutzplanke wurde der Fiat schließlich ausgehoben, schleuderte dann quer über alle Fahrspuren und kollidierte mit der Betonabsperrung. Abschließend kam der beschädigte Fiat auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Wie durch ein Wunder wurden keine anderen Fahrzeuge getroffen. Der Fahrer des Fiat blieb unverletzt. Die linke Fahrspur musste für die Dauer der Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 12000 Euro.

Offenbach am Main, 31.08.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

