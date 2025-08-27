Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Maja Weronika Taf?

Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Maja Weronika Taf? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14 Jahre alten Vermissten.

Maja ist etwa 1,60 Meter groß, von schlanker Statur und hat braune, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein dunkelrotes Oberteil, eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Jacke. Des Weiteren führt sie eine große schwarze Handtasche mit sich. Die Gesuchte wurde zuletzt am Montag (25. August), gegen 7 Uhr, im Buchenweg in Offenbach gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Maja Weronika Taf geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 27.08.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Offenbach, 27.08.2025