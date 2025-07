POL-OF: Vermisstensuche nach Yusuf Cherif

Offenbach am Main (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen (cl) Nach der Detonation an einem Restaurant in der Kaiserleistraße am Donnerstagmorgen dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiterhin an. Wie bereits berichtet, war es gegen 6.45 Uhr zu einer Detonation gekommen, in deren Folge das betroffene Lokal beschädigt wurde. Verletzt wurde nach ...

