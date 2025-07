POL-OF: Vermisstensuche nach Ekkehard Schulz

Polizeipräsidium Südosthessen (ots) - Am frühen Samstagabend kam es kurz vor 19 Uhr auf der A 3 zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. In Höhe des Seligenstädter Dreiecks kollidierten zwei in Richtung Würzburg fahrende Pkw miteinander. In der Folge geriet der auffahrende Volvo ins Schleudern, durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich im angrenzenden Wald. Der Pkw geriet daraufhin in Brand und ...

