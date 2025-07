POL-OF: Vermisstensuche nach Barbara Wenzel

Dietzenbach (ots) - (fg) Am Sonntagnachmittag kam es in der Siemensstraße gegen 15 Uhr zu einem Großbrand in einer Lagerhalle eines dortigen Bauunternehmens. Bereits auf der Anfahrt der alarmierten Einsatzkräfte war eine massive Rauchentwicklung feststellbar. Während der laufenden Löscharbeiten kam es im Inneren der Halle, in der sich unter anderem hochwertige ...

mehr