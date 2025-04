Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Abel Oliveira Caneiro?

Hanau (ots)

(cb) Wo ist Abel Oliveira Caneiro aus Schaafheim? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 73-Jährigen.

Herr Oliveira Caneiro ist etwa 1,65 Meter groß, hat graue, kurze Haare und einen grauen Bart. Der Vermisste trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jacke, weitere Hinweise zur Bekleidung liegen derzeit nicht vor. Auffällig ist, dass der Gesuchte nur sehr kleine Schritte gehen kann. Er wurde zuletzt am Mittwoch (30. April) gegen 12.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage in Hanau gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes.

Der Vermisste ist dement krank, daher ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Abel Oliveira Caneiro in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Hilfe benötigt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Abel Oliveira Caneiro geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 30.04.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

