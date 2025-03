Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Muhammad Bilal FAROOQ?

Nidderau (ots)

(cb) Wo ist Muhammad Bilal Farooq aus Nidderau? Das fragt derzeit die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 28-Jährigen. Der Vermisste wurde zuletzt am Donnerstag (20. März), in der Straße "Rathenauring" in Nidderau gesehen. Seitdem ist Muhammad Bilal unbekannten Aufenthaltes.

Muhammad Bilal Farooq hat braune Haare und braune Augen. Hinweise auf seine Kleidung, die er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit nicht vor.

Der Vermisste ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte sich daher in einer hilflosen Lage befinden.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 26.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell