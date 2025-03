Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Evita Kobiella aus Birkenau?

Langen (ots)

Wir weisen auf die Vermisstensuche des Polizeipräsidiums Süshessen hin!

Seit Donnerstag (20.03) wird die 18-jährige Evita Franziska Kobiella aus Birkenau vermisst. Die junge Frau ist etwa 1,65 Meter groß, 60 kg schwer und hat lange, gewellte schwarze Haare. Sie trägt eine auffällige Brille mit hoher Sehstärke. Die 18-Jährige erschien am 20. März nicht an ihrem Praktikumsplatz in einem Hotel in Heidelberg und ließ dort alle persönlichen Gegenstände zurück. Derzeit kann nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die junge Frau hat zudem familiäre Bezüge nach Langen (Kreis Offenbach).

Die Ermittler des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Evita Franziska geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei den Beamten oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Der nachfolgende Link führt zu der Ursprungsmeldung der Polizei Südhessen, hier ist auch ein Bild der Vermissten zu sehen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5997644

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell