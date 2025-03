Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Bojan-Emil Bauer?

Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Bojan-Emil Bauer? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 17-jährigen Vermissten.

Der Teenager ist 1,81 Meter groß und von schlanker Statur. Emil-Bojan verabschiedete sich am Montag, 10. März 2025, gegen 17 Uhr, auf der Zeil in Frankfurt am Main von seinem Cousin und wollte von dort aus die Heimreise nach Offenbach antreten. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem schwarzen Pullover, einer grünen Cargohose sowie weißen Sportschuhen bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Emil-Bojan Bauer geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 11.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

