POL-OF: Wo ist Kevin Marcus Lücking alias Najla? - Mühlheim am Main

Hanau (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen (fg) Polizeibeamte nahmen am Sonntagnachmittag in der Birkenhainer Straße drei Frauen im Alter von 30, 33 und 40 Jahren vorläufig fest. Diese stehen in Verdacht zuvor in eine dortige Wohnung eingebrochen und unter anderem Goldschmuck entwendet zu haben. ...

mehr