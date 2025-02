Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme und richterliche Vorführung: Gesuchter Straftäter flüchtet vor Zivilfahndern

Weiterstadt / Dreieich (ots)

Wir bitten um Beachtung der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5972372

Meldungsinhalt:

Polizeikräfte verhafteten am Freitagmittag (14.2.) einen international gesuchten Straftäter im Rahmen einer präsidiumsübergreifenden Fahndung. Der Festgenommene sitzt nach einer richterlichen Vorführung am Samstag jetzt hinter Gittern. Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen fiel das Fahrzeug des 56 Jahre alten Mannes gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt auf. Als die Streife das Auto anhalten wollte, gab der Fahrer Gas und versuchte, mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei zu entkommen. Die Fahrt ging an der Anschlussstelle Zeppelinheim auf die Landstraße 3262 in Richtung Dreieich weiter und endete schließlich am geschlossenen Bahnübergang, wo der 56-Jährige auf einen Feldweg abbog und zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte er letztendlich durch eine Streife der Polizeistation Neu-Isenburg überwältigt und festgenommen werden. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte eine rumänische Identitätskarte in seinem Wagen sicher, bei der es sich um eine Totalfälschung handelte. Die Identitätsfeststellung ergab, dass der Festgenommene, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl aus Rumänien wegen bandenmäßigem Zigarettenhandels und Steuerhinterziehung mit einer daraus resultierenden Freiheitsstrafe von neun Jahren und zehn Monaten vor. Der 56 Jahre alte Mann kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei und wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Kraft setzte. Eine Polizeistreife brachte ihn im Anschluss in eine Haftanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell