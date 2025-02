Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Sandra Danyali?

Mühlheim am Main / Heuchelheim /Gießen (ots)

(cb) Wo ist Sandra Danyali aus Mühlheim am Main? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten. Sandra ist 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Die Teenagerin hat braune Augen und lange braune Haare. Sie war zuletzt mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jacke, blauer Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. An ihrem rechten Handgelenk hat sie ein Schmetterlingstattoo. Die Gesuchte wurde zuletzt am Sonntag, 19. Januar 2025, gegen 21 Uhr, in der Straße "Südring" in Mühlheim am Main gesehen; seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste könnte sich im Bereich Heuchelheim oder Gießen aufhalten.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sandra Danyali geben kann, wird gebeten, sich unter der 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 05.02.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

