Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Aso ABDULAZIZ? - Nidderau/Windecken

Bild-Infos

Download

Nidderau und Hanau (ots)

(jm) Wo ist Aso Abdulaziz aus Nidderau/Windecken? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 13 Jahre alten Vermissten.

Aso ist 1,54 Meter groß und schlank. Er hat schwarze kurze Haare und eine Narbe am Kinn. Der Gesuchte war zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose und einer weiß-grauen Jacke sowie schwarzen Sneaker bekleidet. Aso hat am Samstag (23. November), gegen 20 Uhr, die elterliche Wohnung verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der letzte telefonische Kontakt fand am Montagmorgen statt. Möglicherweise soll er sich im Innenstadtbereich von Hanau aufhalten.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Aso Abdulaziz geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 25.11.2024, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell