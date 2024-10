POL-OF: Vermisstensuche: Wo hält sich Anghelina Pinzari auf?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - MK 1. Rollerdiebe gesucht - Hanau (lei) Zwei Unbekannte mit lockigen Haaren, so die dürftige Beschreibung, haben am frühen Sonntagmorgen in der Freigerichtstraße versucht, einen Motorroller zu klauen. Eine Zeugin hatte gegen 0.50 Uhr die Beamten alarmiert und mitgeteilt, dass ...

mehr