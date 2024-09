Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist Abdelhamid BEN HMAID?

Mühlheim am Main (ots)

(spi) Auf der Suche nach einem vermissten Mann aus Chemniz bittet die Polizei in Mühlheim um Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits seit Donnerstagabend (05.09.2024) wird Abdelhamid Ben Hmaid vermisst. Der 49-jährige wurde an besagtem Donnerstag durch Angehörige an den Frankfurter Flughafen gefahren. Dort sollte er um 14 Uhr einen Flug nehmen. Die Familie habe ihn noch die Sicherheitskontrollen passieren sehen. In dem Flugzeug habe sich der Vermisste aber nie befunden. Telefonisch hätte der Vermisste um 19 Uhr seinem Bruder mitgeteilt, er habe es nicht geschafft in den Flieger zu steigen. Es sei ein weiteres Flugticket gebucht worden, aber auch mit dieser Maschine sei der Gesuchte nicht angekommen.

Der Vermisste könnte in seinem grauen Mercedes Vito mit Chemnitzer-Kennzeichen (C-) unterwegs sein. Bekannte Anlaufadressen des 49-jährigen sind Mühlheim am Main, der Bereich des Frankfurter Hauptbahnhofes, der Frankfurter Flughafen, sowie sein Wohnort Chemnitz.

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur, trägt kurze graue Haare, einen grau-weißen Bart und bei seinem Verschwinden vermutlich eine dunkelgraue Jeans und grüne Adidas Schuhe. Zudem würde er einen schwarzen Rucksack mitführen und immer ein Basecap tragen. Herr Ben Hmaid, der am Freitagnachmittag durch Angehörige vermisst gemeldet wurde, ist auf ärztliche Hilfe angewiesen. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Abdelhamid Ben Hmaid geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 16.09.2024, Pressestelle, Sebastian Spinnler

