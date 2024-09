POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist Andre Gerstner?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Kripo warnt weiterhin vor Betrügern am Telefon - Frau zahlte angebliche Kaution - Hanau (fg) Schockanruf: Eine Betrügerin rief am Sonntag bei einer Seniorin aus Kesselstadt an und log ihr vor, dass ihr Sohn nach einem Verkehrsunfall in Untersuchungshaft sei und nur gegen ...

mehr