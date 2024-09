POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist Ellen Götz?

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Bereich Main-Kinzig 1. Zwei Einbrüche in Einfamilienhaus - Bad Soden-Salmünster, Salmünster Am Freitagabend, in der Zeit bis 22.15 Uhr, kam es Salmünster zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Während in der Würzburger Straße ein Fenster aufgehebelt wurde, gelangten der oder die Täter in der Gießener Straße über die ...

mehr