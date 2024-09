Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Carola Maurer

Bild-Infos

Hanau (ots)

(fg) Wo ist Carola Maurer? Das fragt derzeit die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 60-Jährigen. Die Vermisste wurde zuletzt am Sonntag in einer Klinik in Bad Nauheim (Mittelhessen) gesehen. Sie ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Die Ermittler fanden das Fahrzeug der Vermissten am Montagvormittag an der Wohnanschrift in der Francoisallee in Lamboy. Daher gehen sie davon aus, dass sie sich in Hanau aufhalten könnte. Ersten Hinweisen zufolge könnte die etwa 1,70 Meter große Carola Maurer in den Wäldern rund um Lamboy unterwegs sein. Sie ist extrem schlank und hat dunkelbraune sowie schulterlange Haare.

Zu Kleidung, welche die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Informationen vor. Möglicherweise ist sie mit einem dunklen E-Bike unterwegs. Die Vermisste ist auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 09.09.2024, Pressestelle, Felix Geis

