Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist Oleksandra Pashchenko?

Birstein (ots)

(lei) Auf der Suche nach einer vermissten Jugendlichen aus Birstein bittet die Kriminalpolizei in Gelnhausen um Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits am Dienstag (20.08.2024) verschwand Oleksandra Pashchenko aus der elterlichen Wohnung in der Schloßstraße, weswegen die Ermittler nun nach der 14-Jährigen suchen.

Oleksandra ist 1,62 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange glatte braune Haare. Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor, allerdings trägt sie für gewöhnlich blaue, breite Jeans und weite T-Shirts. Die Vermisste ist möglicherweise in Begleitung ihres Freundes und reiste mit ihm vermutlich mit dem Zug von Wächtersbach über Frankfurt am Main mit dem Ziel Luxemburg.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Oleksandra Pashchenko geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach 26.08.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell