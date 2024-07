POL-OF: Vermisstensuche

Polizeipräsidium Südosthessen

Hainburg/Hainstadt (ots)

Wo ist Klaus Peter Nestorowicz?

(fg) Wo hält sich Klaus Peter Nestorowicz auf? Dieser Frage geht derzeit die Kriminalpolizei in Offenbach nach, weswegen die Beamten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 59-Jährigen bitten.

Der Vermisste ist seit Dienstagmorgen, 7 Uhr, verschwunden. Er verließ seine Wohnung in der Straße "Auf das Loh", um zu seiner Arbeitsstätte in Rodgau zu fahren. Dort ist er jedoch nicht angekommen. Familienangehörige haben seinen Wagen in der Straße "Am Katzenfeld" in Hainstadt vorgefunden. Von dem 59-Jährigen fehlt jedoch jede Spur. Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat einen auffälligen Oberlippenbart und lichtes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er Arbeitskleidung und führte einen Rucksack mit sich.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Klaus Peter Nestorowicz geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Offenbach 17.07.2024, Pressestelle, Felix Geis

