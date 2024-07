Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist der 14 Jahre alte Janush Jan Czyszczon?

Hanau/Frankfurt (ots)

(fg) Wo hält sich Janush Jan Czyszczon auf? Dieser Frage geht derzeit die Kriminalpolizei in Hanau nach, weswegen die Beamten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-Jährigen bitten.

Der Jugendliche wurde zuletzt am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, in der Johann-Carl-Koch-Straße in Hanau gesehen und ist seither verschwunden. Möglicherweise hält er sich in Begleitung einer weiblichen Jugendlichen in Frankfurt auf.

Janush Jan ist 1,77 Meter groß und wiegt rund 75 Kilogramm. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste, der auf medizinische Hilfe angewiesen ist, eine schwarze Jogginghose, schwarze Oberbekleidung und graue Sportschuhe.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Janush Jan Czyszczon geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Offenbach 01.07.2024, Pressestelle, Felix Geis

