Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Sham SHADMAN SHAIDA XFUR?

Bild-Infos

Download

Langenselbold (ots)

(cb) Wo ist Sham? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14 Jahre alten Vermissten.

Sham ist etwa 1,60 Meter groß, von kräftiger Statur und hat schwarze lange Haare. Sie ist oft stark geschminkt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, blaue Jeanshosen sowie schwarze Turnschuhe. Die Gesuchte wurde zuletzt am Montag (17. Juni), gegen 23 Uhr, gesehen. In den folgenden Stunden hat sie die elterliche Wohnung "Am Weiher" in Langenselbold verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sham SHADMAN SHAIDA XFUR geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat)

Offenbach, 24.06.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell