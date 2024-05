Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisst: Wo ist Marion Gertrud Proksch?

Offenbach (ots)

(lei) Wo ist Marion Gertrud Proksch aus Offenbach? Das fragt derzeit die Kripo in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 68-Jährigen, die am Montag (27. Mai) vermisst gemeldet wurde.

Frau Proksch ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat rötliche Haare. Letztmalig gesehen wurde sie am Sonntag (26. Mai) in ihrer Wohnung in der Darmstädter Straße. Die Vermisste, die dringend auf Hilfe angewiesen ist und aller Wahrscheinlichkeit nach eine Jeans mit Blumenmuster trägt, könnte sich womöglich auch im Stadtgebiet von Frankfurt am Main aufhalten, denn dort war sie gelegentlich in Parks und Grünanlagen unterwegs.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 28.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell