Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisst: Wo ist Borislav Borisov?

Bild-Infos

Download

Ronneburg / Hanau (ots)

(lei) Wo ist Borislav Borisov aus Ronneburg? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 41 Jahre alten Vermissten.

Der Gesuchte, der am Oberarm und am Rücken tätowiert ist, ist 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und hat kurz rasierte Haare. Über seine Bekleidung liegen aktuell keine Informationen vor, zumal Angehörige, die ihn am Montag (27. Mai) als vermisst meldeten, zuletzt am 15. Mai Kontakt zu ihm hatten.

Gesichert ist hingegen, dass sein Auto, ein roter VW Polo, seit mehreren Tagen unbewegt auf einem Parkplatz in Großauheim unweit des Mains stand. Die Ermittler schließen aufgrund der bislang gewonnenen Erkenntnisse nicht aus, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Im Rahmen der seit gestern angelaufenen Suchmaßnahmen fahndeten die Beamten am heutigen Dienstag unter anderem auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach ihm. Auch Kräfte der Wasserschutzpolizei waren im Einsatz.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Borislav Borisov geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 28.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell