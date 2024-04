Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Emylie Sydnej Molenda?

Bild-Infos

Download

Hanau (ots)

Wo ist Emylie Sydnej Molenda? - Hanau (Klein-Auheim)

(mk) Wo ist die 13 Jahre alte Emylie Sydnej Molenda aus Hanau? Das fragt derzeit die Kripo in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen. Die Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch (24. April 2024) gegen 17 Uhr in einer Jugendwohngruppe in Klein-Auheim gesehen.

Die Emylie ist etwa 1,35 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie hat schulterlange, braune, glatte Haare und trägt eine Brille. Ihre Bekleidung ist derzeit nicht bekannt.

Wer Emylie Sydnej Molenda gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 29.04.2024, Pressestelle, Manuel Komma

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell