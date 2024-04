POL-OF: Wo ist Maja Mensinger? - Dreieich

Obertshausen (ots) - (cb) Am Montagvormittag kam es an der Hermann-Hesse-Schule in der Straße "Im Hasenwinkel" zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz. Mehrere Personen wählten den Notruf und klagten über Augen- und Atembeschwerden. Sie vermuteten versprühtes Reizgas in einem der Schulflure. Insgesamt mussten 19 Personen von Rettungskräften vor Ort ...

mehr