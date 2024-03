Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Koussay Kouka? - Dietzenbach

Bild-Infos

Download

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Koussay Kouka aus Dietzenbach? Das fragt derzeit die Kripo in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 19 Jahre alten Mann. Der Vermisste wurde zuletzt am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, an seiner Wohnanschrift im Rohrbrunner Weg gesehen. Herr Koussay Kouka ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine dickliche Figur und schwarze kurze Haare. Er hat einen leichten Bartwuchs und trägt zudem eine Brille. Der junge Mann war zuletzt bekleidet mit einem dunkelblauen Trainingsanzug und grünen Schuhen. Der Vermisste könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und ist daher dringend auf Hilfe angewiesen.

Wer Herrn Koussay Kouka gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Dieser Meldung ist ein Foto beigefügt: Quelle: Privat

Offenbach, 25.03.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell