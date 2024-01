POL-OF: Vermisstensuche

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Unbekannte zerstachen Reifen: Zeugen gesucht! - Hanau (fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Mainstraße sowie der Straße "Am Pedro-Jung-Park" unterwegs und zerstachen die Reifen von dort geparkten Fahrzeugen. Die Polizei wurde am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, vom Besitzer eines in der Mainstraße geparkten Audi A6 ...

mehr