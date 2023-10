Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wo ist der 23 jährige Mehmet aus Langen/Rödermark?

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Mehmet Yildirim? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 23 Jahre alten Vermissten. Mehmet ist 1,90 Meter groß, von sehr schlanker Statur, und hat schwarze Haare die über das Gesicht fallen, zudem hat er Akne im Gesicht. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen schwarzen Jogginganzug. Der Gesuchte befand sich zwecks ärztlicher Behandlung in der Asklepios Klinik in Langen. Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr verließ er die Klinik in unbekannte Richtung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in der Nähe seines Wohnortes in Rödermark aufhält. Herr Yildirim ist auf medizinische Hilfe angewiesen und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Mehmet Yildirim geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 18.10.2023, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell