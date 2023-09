Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche nach Rüdiger Kornmesser - Mainhausen

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wo ist Rüdiger Kornmesser? - Mainhausen/Rodgau

(fg) Wo ist Rüdiger Kornmesser? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 56 Jahre alten Vermissten aus Rodgau.

Herr Kornmesser verließ seine Arbeitsstelle in der Straße "Ostring" in Mainhausen am frühen Freitagmorgen, gegen 2 Uhr, in Richtung des dortigen Waldes. Der 56-Jährige ist seitdem verschwunden. Derzeit ist die Rettungshundestaffel in der Suche nach dem Vermissten eingebunden.

Der Gesuchte ist etwa 1,76 Meter groß, schmal, hat kurzes dunkles Haar, einen grauen Kinnbart sowie ein Piercing im Kinnbereich. Er hat ein Husky-Tattoo auf dem Oberarm.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Rüdiger Kornmesser geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 29.09.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell