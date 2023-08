Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung - Wo ist Falk Willi Schlosser? - Freigericht

(as) Wo ist Frank Willi Schlosser aus Freigericht? Das fragt derzeit die Kripo in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-Jährigen. Der Vermisste wurde zuletzt am gestrigen Donnerstag, den 24.08.2023 gesehen.

Frank Willi Schlosser ist 1,75 Meter groß und hat eine sehr schlanke Figur, lange braun-rote gefärbte Haare und helle Haut. Er ist mit einer Blue Jeans, Orangefarbenen Sneakern und einem camourflage farbenen Army Shirt bekleidet.

Der Vermisste könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und ist daher dringend auf Hilfe angewiesen.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Gelnhausen unter 06051-827-0 anzurufen oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Polizei Südosthessen).

