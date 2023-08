Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche nach Nicole Jung - Hanau

Wo ist Nicole Jung? - Hanau

(fg) Wo ist Nicole Jung? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 20 Jahre alten Vermissten.

Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur, schulterlange sowie dunkelbraune Haare und trägt möglicherweise eine Bauchtasche. Sie hat mehrere Narben an ihrem Unterarm.

Der Gesuchte wurde zuletzt am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, im Klinikum in Hanau gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Frau Jung in einer hilflosen Lage befindet. Sie benötigt dringend medizinische Hilfe. Im Rahmen erster Suchmaßnahmen konnten eingesetzte Suchhunde eine Spur bis zum Hauptbahnhof nach Hanau verfolgen; möglicherweise hat sich die 20-Jährige dort aufgehalten.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Frau Jung geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Polizei Südosthessen).

Offenbach, 02.08.2023, Pressestelle, Felix Geis

