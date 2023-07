Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist der 14-jährige Falk Willi Schlosser? - Freigericht

Offenbach

(dj) Wo ist Falk Willi Schlosser aus Freigericht? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-Jährigen.

Der Junge ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange braun-rot gefärbte Haare. Möglicherweise trägt er Turnschuhe der Marke Nike und führt einen dunkelbraunen Rucksack von Jack-Wolfskin mit sich. Er wurde am Donnerstag (Korrektur: 13. Juli 2023) zuletzt in der Friedrichstraße an seiner Wohnanschrift in Freigericht gesehen. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich der Vermisste auch im Bereich Frankfurt am Main oder Hanau aufhalten. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Falk Willi Schlosser geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 19.07.2023

