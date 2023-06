Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist Israel Jacobo Martinez Bejarano? - Schöneck

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Offenbach (ots)

(jm) Wo ist Israel Jacobo Martinez Bejarano aus Schöneck? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 35 Jahre alten Vermissten. Er ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Statur, rasierte Haare (Glatze), Tattoos im Nackenbereich und trägt Ohrringe an beiden Ohren. Der Gesuchte wurde zuletzt am Montagmorgen, gegen 5 Uhr, am Bahnhof in Bad Vilbel in der Dieselstraße gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war Herr Martinez Bejarano mit einer dunkelblauen Stoffhose, einem T-Shirt, einer schwarzen Übergangsjacke mit Aufdruck auf dem Rücken und schwarzen Schuhen bekleidet. Er war auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle und ist dort nicht erschienen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Hilfe benötigt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Israel Jacobo Martinez Bejarano geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Zwei Bilder des Vermissten sind der Meldung beigefügt (Foto: privat).

Offenbach, 21.06.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell