Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei sucht vermissten 83-Jährigen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wo ist Harry Winkel? - Rodgau/Hainhausen

(jm) Wo ist Harry Winkel aus Rodgau? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 83 Jahre alten Rentner. Harry Winkel ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schmale Statur sowie weiße kurze Haare und trägt eine Brille. Der Gesuchte wurde letztmalig am Montag, 20.02.2023, gegen 22 Uhr, an seiner Wohnanschrift im Falkenweg in Hainhausen gesehen. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu dem Gesuchten. Der Vermisste ist vermutlich mit seiner grauen Mercedes C-Klasse, an der OF-Kennzeichen mit der Buchstabenfolge HW angebracht sind, unterwegs. Herr Winkel benötigt derzeit medizinische Hilfe. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Harry Winkel geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 23.02.2023

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell