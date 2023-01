Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Kripo sucht vermissten Mann

Offenbach (ots)

Wo ist Philipp Lach? - Hanau

(aa) Wo ist Philipp Lach aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 29 Jahre alten Vermissten. Herr Lach ist etwa 1,85 Meter groß, wiegt um die 120 Kilogramm, hat dunkelblonde Haare und ein Muttermal auf der linken Wange. Philipp Lach war am Montagmorgen (23.01.2023) nicht mehr in seiner Wohnung in der Nordstraße. Seitdem haben die Angehörigen nichts von ihm gehört. Er ist vermutlich mit seinem schwarzen Peugeot 207 (HU-Kennzeichen) weggefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen leidet Herr Lach an einer psychischen Erkrankung und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Laut Angehörigen interessiert er sich für den Wachenbuchener Wald.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Philipp Lach geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 26.01.2023, Pressestelle, Andrea Ackermann

