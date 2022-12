Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche nach Kalil Lrlimi aus Hanau

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Kalil Lrlimi wird vermisst - Hanau

(kb) Wo ist Kalil Lrlimi? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 15-Jährigen. Der Gesuchte ist 1,75 Meter groß, schlank, hat dunkle Haare und trug bei seinem Verschwinden einen Fünf-Tage-Bart. Er wirkt anhand seines Erscheinungsbildes deutlich älter (etwa 20 Jahre alt). Auffällig ist ein Tattoo an einem seiner Handgelenke. Als er am Sonntagmittag zuletzt in Hanau gesehen wurde, hatte er eine dunkle Basecap, schwarze Jacke und eine helle Jeans an. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Kalil Lrlimi geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 05.12.2021, Pressestelle, Karl Brendel

