POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13 Jahre alten Mädchen aus Neuss (NRW)

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach Einbrecher scheitert an Terrassentür - Langen Im Zeitraum von Mittwoch 19.10.2022 bis Samstag 22.10.2022 versuchten Diebe sich Zutritt zu einem Reihenhaus in der Straße "An der Steinkaute" in Langen zu verschaffen. Hierzu kletterten sie über die Umfriedung des Hauses. Auf der Rückseite des Hauses versuchten die Einbrecher die ...

