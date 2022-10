POL-OF: Vermisste Person aus Offenbach: Die Kripo bittet um Hinweise!

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

(jm) Wo ist Sinisa Svetolikovic aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 60 Jahre alten Vermissten. Anwohner hatten ihn zuletzt am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Bieberer Straße gesehen. Sinisa Svetolikovic ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftig und hat weiße kurze Haare. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Es ist nicht auszuschließen, dass er mit seinem schwarzen VW Golf Kombi mit OF-Zulassung unterwegs ist. Herr Svetolikovic ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sinisa Svetolikovic und/oder den Standort seines Fahrzeuges geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

