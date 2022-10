Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche: Kriminalpolizei sucht Genadij Yarovoj - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Vermisstensuche: Kriminalpolizei sucht Genadij Yarovoj - Offenbach

(fg) Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 76 Jahre alten Genadij Yarovoj aus Offenbach. Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in der Markwaldstraße gesehen.

Herr Yarovoj ist etwa 1,80 Meter groß, hat graues Haar und einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Herr Yarovoj eine beige Shorts, braue Kompressionsstrümpfe, eine graue Jacke mit rotem Kragen sowie eine Basecap. Der Vermisste ist orientierungslos und hat eine Gehbehinderung.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Genadij Yarovoj geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 06.10.2022, Pressestelle, Felix Geis

