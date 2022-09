Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise: 63-Jähriger aus Langen wird vermisst

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wo ist Detlev Paul Witzenhausen? - Langen

(aa) Wo ist Detlev Paul Witzenhausen aus Langen? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 63 Jahre alten Langener. Herr Witzenhausen ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat kurze grau/schwarze Haare und trägt eine blau/graue Brille. Er war vermutlich mit einer Bluejeans, einem braun karierten Hemd, einem Pullover und grünen Turnschuhen bekleidet. Herr Witzenhausen ist wohl nicht so gut zu Fuß. Er verließ nach bisherigen Erkenntnissen am Freitag, 23.09.2022, nach 17 Uhr, seine Arbeitsstätte in der Paul-Ehrlich-Straße und kehrte nicht nach Hause in die Südliche Ringstraße zurück. Die Suchmaßnahmen führten bislang nicht zu seinem Aufenthalt. Die Kriminalpolizei schließt ein Unfallgeschehen oder eine Notlage nicht aus. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Detlev Paul Witzenhausen geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 28.09.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

