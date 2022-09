Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstensuche: Die Kripo bittet um Hinweise

Offenbach (ots)

Wo ist Halil Bayat? - Hanau

(cl) Wo ist Halil Bayat aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 52 Jahre alten Mann. Halil Bayat ist etwa 1,78 Meter groß, wiegt circa 85 Kilogramm und hat dunkle, kurze Haare sowie eine frische Narbe links an der Lippe. Herr Bayat trägt vermutlich eine ockergelbe Kappe, blaues Shirt, Jeans und eine cremefarbene Jacke. Er verließ am Samstag, 17. September seine Wohnung in der Ronneburgstraße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Der Vermisste ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Bayat auch in Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Halil Bayat geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 23.09.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

