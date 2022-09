POL-OF: Polizei bittet um Hinweise der Bevölkerung

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Zeitungsstapel im Aufzug angezündet - Offenbach (cl) Unbekannte zündeten am Montagabend (gegen 20.35 Uhr) in einem Hochhaus im Odenwaldring ein Zeitungsstapel in einem Fahrstuhl an. Ein Bewohner konnte das Feuer rechtzeitig löschen. Der Zeitungsstapel brannte ab, griff aber ...

mehr