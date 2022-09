POL-OF: Wo ist Ingrid El Aschi? - Offenbach

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

(fg) Wo ist Ingrid El Aschi? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 71 Jahre alten Vermissten, die ärztliche Hilfe benötigt. Frau El Aschi ist etwa 1,60 Meter groß und hat eine schmale Statur. Sie hat blondes, schulterlanges Haar und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens graue Sneaker; zudem soll sie eine Umhängetasche mit sich führen. Gelegentlich trägt die Vermisste eine Lesebrille. Frau El Aschi verließ am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ihre Wohnung in der Straße "Nordring" in Offenbach, um einkaufen zu gehen. Sie ist jedoch seitdem verschwunden. Die Vermisste macht einen verwirrten Eindruck. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Ingrid El Aschi geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Offenbach, 12.09.2022, Pressestelle, Felix Geis

