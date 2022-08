POL-OF: Vermisstensuche: Die Kripo bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

(jm) Wo ist Matthias Kaiser aus Klein-Auheim? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 60 Jahre alten Mann. Herr Kaiser ist etwa 1,70 Meter groß. Er hat kurze weißgraue Haare sowie einen Dreitagebart/Oberlippenbart und trägt eine Brille mit dünnem Metallgestell. Er war mit einer blauen Jeans bekleidet. Auffällig ist an der rechten Hand eine sichtbare Veränderung der Haut nach einer Transplantation. Herr Kaiser wurde zuletzt am Mittwochmittag (10.08.22), gegen 12 Uhr, an seiner Wohnanschrift in der Hermann-Löns-Straße gesehen und wird seither vermisst. Aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustandes ist Herr Kaiser dringend auf medizinische Behandlung mehrmals in der Woche angewiesen. Vor mehreren Jahren habe er sich einige Wochen alleine Wald aufgehalten. Die Kripo schließt daher nicht aus, dass er sich erneut im Wald aufhalten könnte. Ein aktuelles Foto von dem Gesuchten liegt derzeit nicht vor. Das beigefügte Bild ist eine ältere Aufnahme des Vermissten und zeigt ihn mit einem Vollbart und längeren Haaren. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Matthias Kaiser geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

