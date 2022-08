Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisst: Kripo sucht nach dem 17-jährigen Emanuell Patrik Reichler - Biebergemünd

Bereich Main-Kinzig

Vermisst: Kripo sucht nach dem 17-jährigen Emanuell Patrik Reichler - Biebergemünd

(ae) Wo ist Emanuell Patrik Reichler aus Biebergemünd? Diese Frage stellt sich die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem 17-Jährigen um Mithilfe. Der Jugendliche entfernte sich offenbar am Samstagvormitttag, 27. Juli 2022, aus seiner Wohngruppe, da er in eine andere verlegt werden sollte. Seither fehlt jede Spur vom ihm. Emanuell ist etwa 1,80 Meter groß, schlank (etwa 60 Kilogramm), hat blaue Augen und kurze blonde Haare. Er dürfte mit einem weißen Oberteil und einer schwarzen Jogginghose bekleidet sein. Wer hat Emanuell seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist dieser Meldung beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 04.08.2022, Pressestelle, Felix Geis

